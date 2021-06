Apreensão de cocaína em Porciúncula. - Foto: divulgação

Apreensão de cocaína em Porciúncula.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 03/06/2021 17:08

PORCIÚNCULA - Um jovem de 24 anos foi detido por posse de droga para uso próprio, no bairro Santo Antônio, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia abordaram o suspeito na Rua Ivanir Chein Mansur. Com ele não foi encontrado nada de ilegal. Em seguida, o rapaz admitiu possuir droga para consumo em sua residência.

Já no imóvel, ele entregou cinco papelotes de cocaína. O envolvido foi autuado na 139ª com base no artigo 28 da Lei 11.343/06, ouvido e liberado. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.