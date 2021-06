Apreensão de 87 pinos de cocaína em Santo Antônio de Pádua. - Foto: divulgação

Apreensão de 87 pinos de cocaína em Santo Antônio de Pádua.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 03/06/2021 17:00

Santo Antônio de Pádua - Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Cidade Nova, em Santo Antônio de Pádua. Policiais do 36° BPM (Pádua) foram à Rua Jander André Cruz verificar a venda de entorpecentes que estaria sendo realizada por um homem magro, alto e com blusa vinho. Agentes do Setor de Inteligência (P2) em levantamento de informação teriam observado o suspeito, com as mesmas características apontadas na denúncia, pegando droga embaixo de um paralelepípedo e entregando a possíveis usuários. Ao ser abordado o rapaz teria tentado fugir, mas foi capturado.

Os militares apreederam 87 pinos de cocaína (55,5 g) e R$ 210. O fato foi registrado na 136ª DP onde o envolvido foi autuado com base no art. 33 da Lei 11.343/06. Ele deverá ser apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça. O material foi encaminhado ao PRPTC do município.