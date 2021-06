Apreensão de maconha e cocaína em Itaocara. - Foto: divulgação

Apreensão de maconha e cocaína em Itaocara. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 03/06/2021 17:04

ITAOCARA - Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas, no Morro do Eucalipto, em Itaocara, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram à Rua Bom Jesus do Matozinho em cumprimento de mandado de busca e apreensão. Durante buscas na presença de uma testemunha, os agentes encontraram 17 sacolés de cocaína (5,70 g); 3 buchas de maconha (9,50 g); dois aparelhos celular e R$ 365.

O fato foi registrado na 135ª DP sendo a envolvida autuada com base no art. 33 da Lei 11.343/06. Ela deverá ser apresentada em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhada ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça. A testemunha foi liberada após prestar depoimento. O material entorpecente foi encaminhado ao PRPTC (Pádua).