Apreensão de cocaína em Miracema. - Foto: divulgação

Apreensão de cocaína em Miracema. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 03/06/2021 17:11

MIRACEMA - Um homem de 27 anos e uma mulher de 31 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação ao trafico, na RJ-200, estrada que liga o município de Miracema ao distrito de Paraíso do Tobias, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) foram ao local verificar a informação de pessoas vendendo entorpecentes. Ao perceber a presença dos agentes, a dupla teria fugido em uma moto vindo a perder o controle do veículo e caindo ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo, sendo em seguida abordados. Com os suspeitos foram apreendidos 155 pinos de cocaína (95,7 g) e R$ 57.

O casal foi encaminhado ao Pronto Socorro de Miracema onde foram atendidos e em seguida o fato foi registrado na 137ª DP. Os envolvidos foram autuados com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Eles deverão ser apresentados em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhados ao sistema prisional onde ficarão à disposição da Justiça.