Apreensão de crack e cocaína em Santo Antônio de Pádua. - Foto: divulgação

Apreensão de crack e cocaína em Santo Antônio de Pádua.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 04/06/2021 11:21

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos por fato análogo ao tráfico de drogas no bairro Gerador, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua) foram à Rua Projetada verificar informações sobre a comercialização de entorpecentes. No local, os agentes teriam observado os suspeitos vendendo drogas. Durante abordagem foram encontrados com os jovens 96 pedras de crack (38,40 gramas) e 77 pinos de cocaína (49,20 gramas).

O fato foi registrado na 136ª DP sendo os envolvidos autuados em fato análogo ao artigo 33 da Lei 11.343/06. Eles foram liberados após prestarem depoimento aos cuidados de suas mães.