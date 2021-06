O Centro Poliesportivo de Itaperuna está situado na Rua Luiz Carlos Ferreira Tirado, 148, Cidade Nova. - Foto: divulgação/PMI

O Centro Poliesportivo de Itaperuna está situado na Rua Luiz Carlos Ferreira Tirado, 148, Cidade Nova.Foto: divulgação/PMI

Publicado 04/06/2021 11:20

ITAPERUNA - Uma área reservada para a criação de horta comunitária que é cuidada por uma das equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, é cultivada no Centro Poliesportivo.

Recentemente o Poliesportivo também recebeu o plantio de mudas de árvores do Projeto “Primeira Semente” objetivando estimular a consciência ambiental, além de deixar o legado de uma Itaperuna mais verde, para as futuras gerações. Naquela oportunidade, em parceria com a Secretaria Municipal do Ambiente, foram plantadas 110 mudas de árvores, dentre elas, ipê-roxo, ipê-amarelo, ipê-rosa, jacarandá, pau-mulato, jatobá, angico, abricó de macaco, bougainville, e outras mais.

De acordo com José Maria Guimarães, secretário Municipal de Esporte e Lazer, o Centro Poliesportivo está passando por uma série de melhorias e, tanto a horta comunitária, como o plantio de árvores; fazem parte do processo de revitalização.