Uma área de aproximadamente 26 hectares recebeu as sementes do popular grão consumido no Brasil Divulgação/Cintia Rocha

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 15:17

Rio das Ostras - Rio das Ostras começou no final do mês de fevereiro o preparo da terra na localidade de Cantagalo para o conhecido plantio de feijão. Em 2021, os agricultores de Rocha Leão também participarão dessa semeação.

Depois do preparo com arado e nivelamento, o Departamento Agropecuário (Deagro) da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca iniciou em abril, com 34 produtores rurais, o plantio em uma área de aproximadamente 26 hectares, de três diferentes variedades de feijão (o conhecido preto, o vermelho e o carioquinha). A expectativa de colheita é de cerca de 15 a 20 toneladas do grão para o final do mês de julho.

“Por conta da pandemia, o Projeto neste ano está um pouco diferente dos anteriores. A Secretaria ficou com as atribuições de todo trabalho de maquinário, preparo da terra e para bater o feijão. O agricultor, em contrapartida, ajudou com as sementes e o adubo”, destacou o responsável pelo Departamento Agropecuário, Givanildo da Silva Gomes.

Givanildo ainda contou que os técnicos da Prefeitura realizam visitas periódicas para acompanhar o crescimento e fortalecimento das sementes. Ele reforça que, apesar das adversidades que a pandemia trouxe, as expectativas da colheita são boas.

“Acompanhamos todo o processo de preparo, plantio e colheita. Infelizmente, neste ano, não poderemos realizar a tradicional Festa do Feijão, mas a perspectiva de colheita é muito boa, estimamos colher até 20 toneladas do grão”, contou.

A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca mantém o apoio e o suporte técnico aos agricultores da Cidade. O Deagro, além de dar as orientações técnicas para garantir maior produtividade aos produtores, também disponibilizou todo o maquinário.

Por conta da pandemia, no último ano de 2020, o plantio não foi feito. Mas os técnicos acreditam que neste ano em comparação a 2019, a produção será ainda maior.

“Nós conseguimos alcançar 34 produtores, e temos a expectativa de produtividade de cerca de 800 a 1000 quilos por hectare. A meteorologia tem nos ajudado, nos dando a chuva nos momentos certos, no tempo que o feijão precisa. Então estamos com muitas expectativas para a colheita”, falou o engenheiro agrônomo do Deagro, Renato Alves.

Para o produtor rural, Rubem Schueler, que em sua propriedade plantou 28 quilos do feijão vermelho, à espera de colheita é de até 600 quilos do alimento tão comum na mesa do brasileiro.

“Cultivo feijão há mais de 50 anos, só em Cantagalo já planto há seis anos. Neste ano, cultivei 28 quilos em minha propriedade e meus pezinhos já estão com cerca de 30 centímetros. Agradeço a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca que nos apoia todos os anos no plantio. Nós, agricultores, aproveitamos para pedir mais apoio dos restaurantes de Rio das Ostras, solicitamos que eles comprem o feijão produzido na Cidade e assim sirvam à população um produto riostrense de qualidade ”, falou o produtor Rubem Schueler.