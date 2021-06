Informações anÎnimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp 022 999801177. - Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 04/06/2021 11:23

ITAPERUNA - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre o crime que deixou uma mulher morta e um homem ferido a tiros, na noite desta quinta-feira (03), na Rua Paulo Teixeira da Silva, bairro Cehab, no Noroeste Fluminense. A mulher de 34 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Já o homem de 39 anos, foi atingido no braço esquerdo e encaminhado ao Hospital São José do Avaí.

A cena do crime ficou preservada pela PM até ser realizada perícia. O corpo foi removido no rabecão dos bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML). De acordo com testemunhas, dois criminosos estavam armados com pistolas e fugiram a pé. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) fizeram buscas, mas a dupla não foi localizada até o fechamento desta matéria. Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp 022 999801177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.