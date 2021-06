Apreensão registrada na 140ª DP. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/06/2021 13:59 | Atualizado 07/06/2021 14:00

Natividade - Trinta e nove buchas de maconha foram apreendidas no bairro Cantinho do Fiorello, em Natividade, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) foram verificar informações sobre a venda de drogas na quadra da localidade. Algumas pessoas foram revistadas e os agentes não foi achado nada de ilegal. Porém, durante buscas nas proximidades, a droga foi encontrada. Por fim, a apreensão de material entorpecente seguiu para ser registrada na 140ª DP.