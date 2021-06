Suspeito foi autuado na 139ª DP. - Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 07/06/2021 14:17

Porciúncula - Um homem de 40 anos foi detido por posse de droga para consumo próprio na RJ-220, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia em operação divisa, na referida rodovia estadual, abordaram os ocupantes de um veículo Fiat modelo Palio. Durante revista pessoal, nada de ilegal foi encontrado. Porém, nas buscas no interior do automóvel, embaixo do tapete do carona, havia dois cigarros de maconha. O envolvido que estava na carona, assumiu a propriedade do material. Ele foi autuado na 139ª DP com base no artigo 28 da Lei 11.343/06 e vai responder ao processo em liberdade. Uma audiência no Juizado Especial Criminal deve ser agendada.