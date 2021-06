De acordo com a Polícia, vítima fatal estava de moto e teria sido atingida por um carro. - Foto: reprodução internet

De acordo com a Polícia, vítima fatal estava de moto e teria sido atingida por um carro. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 07/06/2021 14:30

Santo Antônio de Pádua - Uma mulher de 43 anos morreu em um acidente ocorrido no domingo (06/06) na RJ-186, próximo de Mangueirão, no trecho entre Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense e Pirapetinga (MG). De acordo com a Polícia, a vítima estava em uma moto e teria sido atingida por uma caminhonete. Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, equipes do Destacamento 2/21 de Pádua foram acionadas às 17h52 da tarde, mas quando os militares chegaram ao local do acidente, a motociclista identificada já estava sem vida.



O Corpo de Bombeiros informou também que outras duas pessoas - um homem, de 59 anos, e uma mulher, de 38 anos - foram socorridas. Os dois foram levados para o Hospital Hélio Montezano. Peritos do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) fizeram a do local. A Polícia Rodoviária Estadual permaneceu até a chegada do rabecão para remoção do corpo, que foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itaperuna sendo o sepultamento previsto para esta segunda-feira.