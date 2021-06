A apreensão de arma de fogo foi registrada na 143ª DP. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 08/06/2021 14:16 | Atualizado 08/06/2021 14:17

ITAPERUNA - Uma metralhadora de calibre 380 com 13 munições intactas e carregador foi apreendida em um condomínio do “Minha Casa Minha Vida”, na Rua José do Patrocínio, bairro Loteamento Boa Fortuna, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Uma mulher de 30 anos, que mudou nesta segunda-feira, 07, para um dos blocos, ao chegar na cozinha viu uma sacola pendurada na janela, dentro havia uma arma de fogo. Imediatamente ela fez contato o 29º BPM (Itaperuna-RJ). O dono do armamento não foi identificado até o fechamento desta reportagem. A apreensão de arma de fogo foi registrada na 143ª DP.