No Firjan SENAI Itaperuna, há ainda o curso técnico de Logística. - Foto: Firjan/ divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 08/06/2021 13:58

Investimentos no mercado de Petróleo e Gás, e-commerce, novas tecnologias. As perspectivas positivas de desenvolvimento da região confluem cada vez mais na busca por qualificação, e por isso a Firjan SENAI Campos, Macaé e Itaperuna estão com vagas abertas para seis Cursos Técnicos EaD + Prática, voltados especificamente para mercados que estão em alta na região.



É o caso da Construção Civil, por exemplo, que neste quadrimestre em Macaé teve o segundo melhor saldo de empregos de todo o estado do Rio (2.154 vagas), perdendo apenas para a capital. Cenário semelhante ao de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, onde o setor esteve entre os maiores empregadores em abril, segundo dados da plataforma Retratos Regionais da Firjan. Um mercado que abrange, por exemplo, profissionais de Eletrotécnica, cujo curso já está disponível para os moradores do Norte e Noroeste Fluminense. “É um segmento polivalente, pois permite trabalhos autônomos e em empresas de todos os portes, desde o Porto do Açu a um microempresário. Mas, além de possibilitar trabalhos na área de Petróleo e Gás, que está em vias de passar por uma retomada, o profissional também pode atuar no mercado do futuro, como o de energia fotovoltaica”, explica Gil Mairon, coordenador da Educação Profissional de Itaperuna, Gil Marion da Silva.

Já no Firjan SENAI Itaperuna, há ainda o curso técnico de Logística – área de enorme potencial na região, não só devido à posição estratégica, ao lado de Minas Gerais e do Espírito Santo, como também pelo crescimento do e-commerce em virtude da pandemia.As perspectivas positivas do mercado são respaldadas por diversos estudos, como o Anual o Anuário do Petróleo no Rio 2020 da Firjan. A expectativa de investimentos só em Campos, no setor de infraestrutura e refino, é na ordem de R$ 2 bilhões até 2024, o que pode gerar 26 mil empregos diretos no período. O que aumenta a necessidade por profissionais qualificados e graduados em cursos como o de Automação Industrial, Técnico em Mecânica e Eletromecânica, disponíveis na Firjan SENAI Campos e Macaé.Aulas presenciais em 2022 - As turmas em EaD seguem a mesma linha de qualidade da modalidade presencial, com o docente sempre presente: serão três dias com aulas on-line ao vivo e dois com tutoria também virtual. A diferença é que o aluno não vai à escola. Os conhecimentos são potencializados com simuladores e softwares, entre outras estratégias, todas realizadas à distância no primeiro semestre do curso.Vanessa Cristina da Rosa é aluna de eletrotécnica da Firjan SENAI Macaé e vem aprovando as aulas EaD. “O portal é bem completo e estruturado. Além de ter todo o material disponível e um fórum para interagir com os colegas de turma, há também um canal mais individualizado com os professores para tirar dúvida, o que é um diferencial bem interessante”, contou.Em 2022, além de um dia de aula on-line e dois dias de tutoria, os alunos passam a ter aulas presenciais na unidade da Firjan SENAI escolhida para fazer a prática prevista e necessária para o curso, caso seja possível em função do contexto da Covid-19, ou por meio de simuladores nas plataformas de aprendizagem.Atualmente matriculado na Firjan SENAI Macaé, Victor Barreto Gomes Batista garante que as aulas à distância não deixam a desejar, ao ponto de já estar em seu segundo curso. “O material e qualidade das aulas são excelentes, e os instrutores dão todo suporte. Então quem tem interesse em se qualificar, vai ter essa estrutura. Tanto que já estou no meu segundo curso”, disse Victor.As inscrições já podem ser feitas, e as aulas terão início no próximo 02/08. São 2.413 vagas disponíveis para 61 turmas, em 20 unidades de todo o estado do Rio.Confira abaixo os cursos disponíveis no Norte e Noroeste Fluminense:- Firjan SENAI Campos: Automação Industrial, Eletrotécnica e Eletromecânica.- Firjan SENAI Macaé: Automação Industrial, Eletrotécnica e Técnico em Mecânica.- Firjan SENAI Itaperuna: Eletrotécnica e Logística.Clique aqui para mais informações e inscrições. https://www.firjansenai.com.br/cursorio/cursos-tecnicos/cursos-tecnicos-2021