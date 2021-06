O principal suspeito de cometer o crime, é o ex-namorado de Roberta Bianca, Maciel da Silva Rosa, que segue foragido. - Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Por Bertha Muniz

Publicado 04/06/2021 14:51

CAMPOS - A doméstica Roberta Bianca de Souza, de 44 anos, ficou paraplégica, após sofrer uma da tentativa de feminicídio, na manhã da última terça-feira (1º), no bairro Parque Leopoldina, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Bianca foi atingida por tiros no pescoço e pernas quando saiu de casa e seguia para o trabalho.

O principal suspeito de cometer o crime, é o ex-namorado da vítima, Maciel da Silva Rosa, que segue foragido. Bianca segue internada no Hospital Ferreira Machado (HFM) em estado grave. Ela teve lesões no ombro e na coluna cervical, em C5 e C6, segundo um boletim médico divulgado pela unidade de saúde.

No local do crime, a Polícia Militar recebeu informações de que o autor do crime poderia ser o ex-namorado de Bianca, que estaria sendo procurado.

De acordo com uma amiga da vítima, que preferiu não se identificar, Bianca tinha terminado O relacionamento com o namorado, que estava inconformado. A vítima é mãe de duas filhas. A tentativa de feminicídio está sendo investigada por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Campos). Procurada nesta sexta-feira (4), a Polícia Civil não deu detalhes sobre o andamento da investigação.