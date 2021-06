Capacitações visam preparar os trabalhadores para a implantação do Plano Municipal do Ensino Híbrido Seguro. - Foto: Weliton Rangel.

Capacitações visam preparar os trabalhadores para a implantação do Plano Municipal do Ensino Híbrido Seguro. Foto: Weliton Rangel.

Por Bertha Muniz

Publicado 03/06/2021 18:40 | Atualizado 03/06/2021 18:41

CAMPOS - Campos dos Goytacazes se prepara a volta às aulas no Ensino Híbrido. As escolas da rede municipal de ensino já estão promovendo capacitações para seus profissionais sobre as condutas seguras e preventivas no cumprimento das medidas sanitárias, conforme previsto em vasta legislação sobre a pandemia de Covid-19.

Uma delas é a Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas. De acordo com o diretor da unidade, Luiz Augusto Bernardo, as capacitações visam preparar os trabalhadores para a implantação do Plano Municipal do Ensino Híbrido Seguro. Segundo ele, essas informações precisam ser repassadas aos professores e profissionais de maneira antecipada, para que as ações sejam bem planejadas e a escola já se conscientize acerca da importância das medidas para a retomada segura das aulas.

“Serão quatro grupos com até sete profissionais na Escola Getúlio Vargas, incluindo a direção da escola e a pedagoga. O objetivo destes encontros é promover a leitura e interpretação do Manual de Biossegurança elaborado pelo Programa Saúde na Escola (PSE), disponíveis no portal PAE. Falamos sobre as medidas de segurança, pois já estamos envolvidos no processo do ensino híbrido e já começamos o trabalho de conscientização, atendendo todas as medidas de segurança, de escalonamento, entre outros”, explicou o diretor.

A coordenadora do PSE, Cátia Mello, elogiou a iniciativa do gestor da unidade escolar. “Os profissionais e gestores das 10 unidades escolares envolvidas nessa modalidade de aulas iniciarão, na primeira quinzena de junho, nova capacitação para o início das aulas de forma híbrida, cuja modalidade será chamada de Escolas Seguras e Saudáveis. Para além disso, já realizamos dois webinários sobre essa temática neste ano”, afirmou Cátia.