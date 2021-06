Durante a ação, os policiais também prenderam dois revólveres calibre 38, além de 22 munições intactas. - Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/06/2021 17:31 | Atualizado 02/06/2021 17:32



CAMPOS - Três homens foram presos na manhã desta quarta-feira (2) em Guarus, distrito de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, durante uma ação conjunto entre as polícias Militar e Civil. Segundo informações da 146ª Delegacia Policial (146ª DP), as prisões ocorreram nos bairros Parque Aldeia II, na Chatuba do Parque Lebret, em Guarus, e na Comunidade Tira Gosto, no bairro da Lapa.

De acordo com a polícia, dois foram presos em cumprimento a mandados de prisão por homicídio ocorrido em abril. O terceiro homem foi preso em flagrante por associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Durante a ação, os policiais também prenderam dois revólveres calibre 38, além de 22 munições intactas. Os presos foram encaminhados para a sede da 146ª Delegacia Policial (146ª DP), onde o homicídio está sendo investigado.