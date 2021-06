Fiéis participaram da celebração mantendo o distanciamento. - Foto: Carlos Grevi.

Por Bertha Muniz

Publicado 03/06/2021 18:14 | Atualizado 03/06/2021 18:14

CAMPOS - O dia de Corpus Christi não passou em branco em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. No fim da tarde desta quinta-feira (3), fiéis em diversos veículos saíram em carreata pelas ruas da cidade para celebrar uma das datas mais importantes do calendário católico no Brasil e em todo o mundo.



Em função da pandemia da Covid-19, a tradicional confecção de tapetes não aconteceu na Praça São Salvador, no Centro, nem em outros locais do município. Seguindo as orientações da secretaria de Saúde, a celebração da Santa Missa manteve distanciamento social.

Participaram do cortejo desta quinta-feira vários membros das comunidades das igrejas do São Benedito, Santuário Diocesano Eucarístico, Sagrado Coração de Jesus, Capelania São José. A imagem do Santíssimo Sacramento desfilou em carro aberto. Nas paróquias das 17 cidades da Diocese, as cerimônias acontecem pelas redes sociais.