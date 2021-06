Nova etapa da imunização em Porciúncula. - Foto: divulgação/PMP

Nova etapa da imunização em Porciúncula.Foto: divulgação/PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 08/06/2021 14:36 | Atualizado 08/06/2021 14:37

PORCIÚNCULA - A vacinação contra a Covid-19 dos profissionais da Educação em Porciúncula, no Noroeste Fluminense, está agendada para 14 de junho, e é mais um passo para o retorno das aulas no sistema híbrido, de acordo com a prefeitura.

Além dos EPI's disponibilizados pelo poder executivo municipal e todos os cuidados adotados nas unidades escolares, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a imunização é crucial para gerar mais segurança àqueles que estarão cuidando das crianças no dia a dia. "Os alunos estão há mais de um ano afastados do ambiente escolar, o que tem causado diversos transtornos a eles, principalmente os de maior vulnerabilidade social. Neste sentido, a prefeitura está tomando todas as medidas, mantendo também o diálogo com diversos setores da sociedade, para que possa retomar as atividades de acordo com o protocolo" é o que ressalta a pasta.