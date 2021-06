O caso foi registrado na 144ª DP do município. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 08/06/2021 14:28

Bom Jesus do Itabapoana - Um adolescente de 17 anos foi apreendido no fato análogo de tráfico de drogas, no Centro de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia estavam em patrulhamento pela Rua Itagibá, quando observaram o suspeito jogando algo ao chão. Em seguida, os agentes recolheram o material, uma sacola contendo 10 buchas de maconha e uma faca. Ao ser questionado, o jovem teria confessado ter comprado o entorpecente e teria dito também pretendia revender no bairro Lia Márcia. O caso foi registrado na 144ª DP e o adolescente permaneceu apreendido à disposição da Polícia Civil.