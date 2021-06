Reunião na sede do Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. - Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 08/06/2021 15:11

ITAPERUNA- O prefeito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, se reuniu nesta segunda-feira, 07, com o governador do estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, em busca de novos investimentos para a maior cidade da Região. De acordo com a prefeitura, foram apresentadas diversas demandas e entre estas a solicitação de apoio financeiro, principalmente para a área de infraestrutura, como pavimentação que incluem a ponte que liga o Centro ao bairro Frigorifico e a retomada das obras da estrada do Contorno com o objetivo de desviar o tráfego da BR 356 do centro da cidade. Expectativa da população há cerca de 10 anos.

A prefeitura informou ao O Dia que ocorreu uma sinalização positiva em decorrência do encontro para o atendimento das demandas apresentadas em um considerado futuro breve. "Estamos atravessando um momento financeiro muito delicado. Então, precisamos de todo apoio possível no desenvolvimento da nossa cidade. Encontros como esse mostram a nossa boa relação com o Governo Estadual. Vamos seguir trabalhando firme por uma nova Itaperuna", disse Alfredão. Na ocasião, participaram também secretário municipal de Governo, Murillo Gouvêa; o secretário estadual das Cidades, Uruan Andrade, e o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe.

