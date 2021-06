Agentes do poder público municipal vão reforçar ações para coibir o descumprimento das regras vigentes em Italva. - Foto: divulgação/PMI

Agentes do poder público municipal vão reforçar ações para coibir o descumprimento das regras vigentes em Italva. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 08/06/2021 19:27 | Atualizado 08/06/2021 19:37

ITALVA - O decreto municipal Nº 2851 publicado nesta segunda-feira, em 07 de junho, pela prefeitura de Italva, no Noroeste Fluminense, estabelece novas regras para enfrentamento e combate à propagação do "novo coronavírus". O prefeito Leonardo Orato Rangel, o Léo Pelanca, estipulou no novo ato normativo o horário das 22h como o limite para o funcionamento também do sistema delivery (entrega) em todos os estabelecimentos. O período de vigência do decreto é de 15 dias podendo ser alterado caso seja necessário.



Outro ponto de destaque é o reforço do efetivo da fiscalização que será redobrado. Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) junto com a diretoria de Ordem Pública e a Vigilância Sanitária realizarão ações para coibir o descumprimento das regras vigentes na cidade. A Prefeitura disponibilizou para a população o 'Disque Aglomeração' pelo Whatsapp 022998558281 para denúncias de violações às medidas restritivas da Covid-19.

Nas redes sociais alguns moradores ressaltaram a importância da tomada de medidas mais severas como foi o caso de Renata Nogueira. "Precisamos de medidas drásticas já estão abusando demais. Senhor tenha misericórdia!", salientou.

Vacinação - Nesta quarta-feira, (09/06), o município inicia uma nova etapa na imunização contra a Covid-19. Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, poderão receber a vacina os seguintes moradores: Pessoas de 35 a 44 anos que tenham comorbidades (Hipertensão, diabetes, obesidade mórbida com IMC acima de 40, cardiopatia, asma); portadores da síndrome de down; pessoas com deficiências permanentes (Surdos, mudos, cegos, cadeirantes, entre outras); pessoas com câncer, apresentando o laudo médico que a autorize a aplicação. Porém para ser vacinado é necessário levar um laudo médico ou uma receita, comprovando a existência da comorbidade, que DEVE SER entregue no ato da vacinação.

Locais - Os pontos de imunização funcionarão das 8h às 14h e a pessoa do grupo abrangido nesta etapa deve levar documento de identidade e a carteira municipal de saúde. No bairro Morro Grande, a vacinação ocorrerá apenas no salão da Igreja Batista Memorial - IBAMITA. A aplicação das doses do ESF do Parque Industrial acontecerá no salão da Igreja Matriz. Já no bairro São Caetano será realizada na Capela Sagrado Coração de Jesus. Os acamados ou com dificuldade de locomoção devem entrar em contato com o telefone: (022) 99886-0062. A campanha da vacinação solidária continua. Quem quiser colaborar, é só levar um quilo de alimento não perecível ao seu posto de recebimento da vacina.