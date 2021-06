Apreensão de drogas no Centro de Miracema. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 08/06/2021 16:07

MIRACEMA - Uma mulher de 38 anos foi presa em flagrante transportando 50 buchas de maconha, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) abordaram a mulher, que de acordo com a PM já seria conhecida pelo envolvimento com tráfico de drogas, quando ela estava de moto no Centro da cidade. Durante buscas os agentes informaram que encontraram 50 buchas de maconha no capacete que a suspeita estava usando. Ela seria mãe de um dos líderes de uma facção criminosa que atua no Morro do Cruzeiro. A envolvida foi levada para a delegacia, sendo autuada com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Ela deverá ser apresentada em audiência de custódia e depois possivelmente será encaminhada ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.