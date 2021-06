Bandidos explodiram a agência da Caixa Econômica Federal, que fica na área central do município de Pirapetinga (MG), próximo da divisa com Santo Antônio de Pádua (RJ). - Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 09/06/2021 12:40

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUa - Um dos veículos usados pelos criminosos na explosão da agência da Caixa Econômica Federal (CEF) localizada na Avenida Benedito Valadares, Centro de Pirapetinga (MG), na madrugada desta quarta-feira (09) foi encontrado na localidade de Paraoquena, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. De acordo com testemunhas, cerca de 20 bandidos fugiram em cinco veículos sentido ao Rio de Janeiro. Nenhum suspeito havia sido localizado pela polícia até a publicação desta reportagem.



Segundo alguns moradores, os tiros começaram por volta das 04 horas da madrugada desta quarta-feira. A agência bancária fica às margens do trecho urbano da BR-393. A rodovia recebe um tráfego pesado de caminhões e na hora do crime caminhoneiros ficaram no meio do tiroteio. Nas redes sociais diversos moradores relataram que criminosos atiraram em pneus de caminhões, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente. Até o momento não há informações sobre prisões e o valor levado pelos criminosos. Policiais do 36º BPM de Santo Antônio de Pádua chegaram ao local primeiro que a polícia mineira.