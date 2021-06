O fato foi registrado na 143ª DP. - Foto: divulgação

O fato foi registrado na 143ª DP.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 09/06/2021 12:29

ITAPERUNA - Quatrocentos e quarenta e nove buchas de maconha e 150 pinos vazios para cocaína foram apreendidos bairro Surubi, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM ( Itaperuna-RJ) que atuam na 1ª Cia foram informados que membros de uma facção criminosa esconderam material entorpecente em um terreno localizado na Travessa Coronel Raul Costa. Foram iniciadas buscas ne durante os trabalhos os agentes encontraram a droga. Não havia nenhum suspeito nas proximidades no momento que foi feita apreensão. O fato foi registrado na 143ª DP.