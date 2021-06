Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo Whatsapp 022 999801177. - Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 09/06/2021 12:47

Laje do Muriaé - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre o crime que deixou um homem de 25 anos com três ferimentos nas costas provocados por disparos de arma de fogo, no Morro do Querosene, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. A vítima deu deu entrada no Hospital São José do Avaí, na manhã desta quarta-feira (09). O estado de saúde do paciente não havia sido informado pela unidade até a publicação desta reportagem. Ele teria sido surpreendido pelo atirador quando estava na Rua Vicensa Teixeira Masini. O homem foi levado em uma ambulância do município ao hospital local. Posteriormente, transferido para Itaperuna. A tentativa de homicídio foi registrada na 139ª DP onde o caso será investigado. Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Disuqe Denúncia Noroeste pelo Whatsapp 022 999801177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.