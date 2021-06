HSJA está precisando urgentemente de doação de sangue! - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 09/06/2021 12:50

ITAPERUNA - O Núcleo de Hemoterapia do Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, voltou a fazer um apelo por doações. De acordo com a unidade, é necessário o tipo sanguíneo O+ com urgência. Os doadores não devem apresentar nenhum sintoma gripal; quem recebeu vacina só poderá doar após 30 dias e devem ser adotadas todas as devidas precauções quanto à pandemia. É indispensável a apresentação de um documento original com foto.

Para doar é preciso estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos (pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado sangue alguma vez antes dessa idade); pesar no mínimo 50kg; estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas); além de estar alimentado, e ter evitado alimentos gordurosos antes da doação.

O Núcleo de Hemoterapia fica na Rua Coronel Luiz Ferraz, 397, no Centro de Itaperuna, e funciona de 7h da manhã às 12h da tarde, de segunda à sexta. Para mais informações, ligue: (22) 3824-9259.