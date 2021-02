Mensagens são reencaminhadas pela internet apontando estado crítico em hospital por causa do novo coronavírus; HSJA esclareceu o fato. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 11/02/2021 18:12

ITAPERUNA - O Hospital São José do Avai (HSJA), em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, foi alvo de "fake news" nesta quinta-feira, 11. Falsas mensagens circulam pelas redes sociais e grupos de WhatsApp indicando que a unidade hospitalar "estaria interditada, com três CTIs fechados e contaminados, sendo 36 pessoas entubadas e graves". O DIA fez contato com a assessoria de comunicação do HSJA que esclareceu as informações divulgadas pela internet. Fotos de alguns setores internos com faixa de isolamento também foram compartilhadas junto com o texto.

Confira a íntegra do comunicado do HSJA:



NOTA TÉCNICA SOBRE CASOS DE INFECÇÃO POR SARS COV-2 NOS CTIs DO HSJA

No início da semana observamos aumento no número de casos de pacientes com COVID-19 em um dos CTIs do HSJA. Provavelmente isso ocorreu por termos recebido dois pacientes na fase de incubação da infecção, quando não constatamos a presença do vírus em nenhum dos exames que realizamos para admitir os pacientes (entre eles tomografia, sorologias etc.).

Além da suspensão de internações no CTI citado, implementamos medidas de isolamento mais rígidas para conter o risco de disseminação do coronavírus por outros setores do hospital.

Existem algumas “fake news” circulando nas redes sociais. Informamos que o HSJA continua com internações nos outros setores e realizando cirurgias de urgência, apenas fizemos modificações temporárias em setores de internação e fluxo interno de pacientes e colaboradores, até que o problema atual seja resolvido.

Ressaltamos que o mesmo fato não ocorreu em outros setores do hospital.





