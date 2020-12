Claudia Lúcia e Mateus Araújo, moradores do distrito de Aré, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, aguardavam a chegada de dois bebês, mas foram surpreendidos com os trigêmeos. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/12/2020 18:06 | Atualizado 15/12/2020 18:16

Itaperuna - Um dos trigêmeos que nasceu em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, no último sábado, segue internado na UTI Neonatal do Hospital São José do Avaí, na cidade onde a família mora. De acordo com entrevista dada pela mãe, Claudia Lucia Santos Paula, 23 anos, ao O Dia, o bebê que permanece na Unidade de Terapia Intensiva ainda precisa de cuidados para chegar ao peso ideal. O trio nasceu prematuro com 35 semanas de gestação.



Claudia que teve alta no início da tarde desta segunda-feira, 14, conta que ao chegar à casa conseguiu amenizar um pouco da saudade de Heytor, de 1 ano e um mês, o primeiro filho dela com Mateus Silva Araújo Oliveira, 24 anos. “É uma sensação estranha ter ido sem os três Josés, mas por um lado foi bom, pois vi meu filho mais velho. Mas deixar os outros no hospital foi muito ruim. Fiquei dividida, né!”, comenta. A mãe disse que vai permanecer internada com os filhos até que tenham alta. A ida dos dois meninos para o quarto aconteceu por volta das 11h desta terça-feira, 15.



Nascimento - José Antônio foi o primeiro a nascer neste sábado, às 10h; já José Miguel às 10h01 e José Gabriel, foi o terceiro, nascendo às 10h03. A gravidez dos trigêmeos pegou de surpresa os pais e o irmão que vivem em uma casa alugada. A mãe trabalha na confecção no distrito de Boa Ventura.



Histórico familiar de gêmeos - Claudia Lucia e Mateus possuem histórico de nascimentos múltiplos na família, ambos possuem tios gêmeos.

Descoberta da chegada do trio - Mateus, tímido, contou que o casal descobriu a gestação tripla no fim da manhã da sexta-feira, 11, quando a esposa foi internada para a realização do parto. Uma ultrassonografia obstétrica, feita logo após a internação indicou a chegada do trio. A família que mora em uma casa alugada e justamente por estarem se preparando para a chegada de dois filhos, precisa de todos os tipos de doações: fraldas, roupas, leite, utensílios para os bebês, enfim cada colaboração será muito útil. Eles já conseguiram os carrinhos, berços e colchões.



Doações em dinheiro podem ser feitas por depósito na conta:

Caixa Econômica Federal

Conta Poupança

Claudia Lucia Santos de Paula

Agencia: 4642

Operação: 013

Conta: 2370-5

CPF: 167.146.247-51



Posto de apoio para coleta de doações:

Até o dia 18 de dezembro doações podem ser entregues no horário comercial na Associação Padre Humberto Lindelauf, situada a rua José Bonifácio, 725, bairro Boa Fortuna, em Itaperuna (no antigo Patronato). Continua após foto.

Até o dia 18 de dezembro doações podem ser entregues no horário comercial na Associação Padre Humberto Lindelauf, situada a rua José Bonifácio, 725, bairro Boa Fortuna, em Itaperuna (no antigo Patronato). Foto: divulgação



O Dia procurou Luciana Moreira, coordenadora do Programa Mulher Melhor em parceria com o Projeto Ecco, que se prontificou em tornar a referida Associação como um ponto de arrecadação para facilitar as arrecadações e ajudar a família.



Outros pontos de arrecadação:

**Lanchonete Maggiore Cafee, na rodoviária no Centro de Itaperuna.

**Barbearia do Isaac Boldrini, Travessa Antônio Tavares Guimarães, 498, Centro, rua ao lado dos Correios.

** Loja Oficial do Flamengo, Avenida Cardoso Moreira, 1018, Centro, ao lado da igreja do Relógio.

**Du Lopes Materiais de Construção. Avenida Presidente Dutra 1550, bairro Cidade Nova.

**Speed Motos, Avenida Pres. Dutra, 341, bairro Cidade Nova.