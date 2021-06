Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha ganha ponto de vacinação - Alexandre Brum

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 15:49

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai inaugurar um novo ponto de vacinação na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha, Zona Norte do Rio, neste sábado (5). O posto funcionará somente aos sábados, das 8h às 13h, e poderá ser acessado pela escadaria da igreja ou pelo bondinho disponível, que transportará a população gratuitamente até o topo do santuário. Neste sábado, poderão se vacinar quem tiver 58 anos ou mais, e haverá repescagem para pessoas com comorbidades ou deficiência.



A SMS anunciou nesta sexta-feira (4), a antecipação do cronograma de vacinação previsto para a próxima semana . Na atual etapa da campanha, mulheres e homens receberão as doses do imunizante no mesmo dia, mas em turnos diferentes. Mulheres na parte da manhã, enquanto os homens à tarde.

A partir de segunda-feira (7), será contemplada uma faixa etária por dia. Na segunda-feira (07), 57 anos; na terça (08), 56. Já a quarta (09) será reservada para os profissionais da educação da rede básica. Quinta (10) e sexta (11) para as pessoas de 55 e 54 anos respectivamente. O sábado (11) será reservado para repescagem de pessoas com 54 anos ou mais, como também para pessoas com comorbidades ou deficiência.

No seu perfil oficial no Twitter, o prefeito Eduardo Paes informou sobre a antecipação. "Atenção! Bora antecipar essa vacinação? Vamos acelerar! Novo calendário da próxima semana. Podendo, vamos sempre avançar! Preparem seus braços!", escreveu ele.