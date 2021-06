Bondinho e o Pão de Açúcar - Alexandre Macieira/Rio CVB

Bondinho e o Pão de AçúcarAlexandre Macieira/Rio CVB

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 15:34

Rio - Em comemoração ao Dia dos Namorados, o Bondinho Pão de Açúcar preparou uma série de experiências especiais para celebrar o amor. Com a campanha promocional 'Casal Maravilha', na compra de um bilhete no site oficial, utilizando o cupom 'CASALMARAVILHA', o segundo bilhete receberá desconto de 50%. O desconto será aplicado ao ingresso de menor valor e é válido somente para bilhetes comprados para a mesma data de visitação e desde que sejam utilizados juntos na entrada do parque.



A iniciativa do Bondinho Pão de Açúcar faz parte do Circuito de Cores, realizado pelo Rio CVB em parceria com a Câmara de Comércio e Turismo LGBT, durante o mês do Orgulho LGBT, para fomentar um turismo de diversidade na cidade maravilhosa. Para divulgar a promoção 'Casal Maravilha' nas redes sociais oficiais do parque, todas as formas de amor são celebradas. Os bilhetes da campanha promocional 'Casal Maravilha' devem ser adquiridos nas datas de 2 a 20 de junho, para visita no mesmo período, e é válido para o passeio completo, que inicia na Praia Vermelha e vai até o Pão de Açúcar.



Publicidade

Outra experiência especial será um ponto 'instagramável' para os casais apaixonados. Os visitantes que passarem pelo parque no mês de junho poderão fazer fotos em uma moldura de coração gigante localizada estrategicamente para render belos registros cercados pela vista de tirar o fôlego do parque.



"Celebrar o amor é muito importante. Preparamos ações especiais para o Mês dos Namorados e queremos que os cariocas e turistas que passem pelo parque desfrutem dessas experiências incríveis e colecionem momentos inesquecíveis. O Bondinho Pão de Açúcar tem o propósito de inspirar felicidade e há mais de 100 anos faz parte da história de muitos casais apaixonados", destaca Sandro Fernandes, CEO do Bondinho Pão de Açúcar.



Publicidade

Para fechar com chave de ouro, o Bondinho Pão de Açúcar realizará uma promoção no perfil oficial do parque no Instagram entre os dias 2 e 6 deste mês para escolher a melhor declaração de amor. Além de curtir a experiência VIP de visitar o parque no dia 12 de junho, o casal vencedor ganhará um incrível passeio de helicóptero com a Helisight, saindo diretamente do Morro da Urca; desfrutará do Acesso Rápido para curtir a melhor vista 360ª da cidade; além de saborear um almoço de dar água na boca no famoso Embaixada Carioca e levar para casa dois pares de Havaianas e a famosa foto no prato como a recordação mais romântica do parque.



Quem quiser participar precisará responder à pergunta 'O que você diria se pudesse declarar o seu amor aqui de cima do Bondinho Pão de Açúcar?' com uma frase criativa na publicação específica sobre o concurso. As quatro frases mais curtidas irão para escolha do público na rede social e será definido o vencedor (a) no dia 10.



Publicidade

Protocolo de covid-19

O Bondinho Pão de Açúcar adota um rígido protocolo de segurança sanitária de combate à covid-19 em seu funcionamento. Dentre as principais medidas, a máscara é item obrigatório, podendo ser retirada apenas no momento das refeições e desde que o distanciamento social seja mantido. Dispensers de álcool em gel são disponibilizados ao longo de todo o parque e a medição de temperatura é feita a todos na entrada. Além da demarcação do espaço de distanciamento físico nas filas, os bondes operam com capacidade reduzida e são sanitizados com quaternário de amônio a cada viagem.



Publicidade

Serviço

A ação tem validade nas datas de 2 a 20 de junho, para visita no mesmo período. O desconto é válido somente para bilhetes comprados para a mesma data de visitação e desde que sejam utilizados juntos na entrada do parque.



Publicidade

O regulamento completo da promoção está disponível no site oficial do Bondinho Pão de Açúcar. A empresa se reserva ao direito de suspender as promoções em caso de lotação esgotada, para garantir as medidas de segurança sanitária, por motivos de manutenção ou força maior.



Todas as informações e regras da promoção da rede social estão disponíveis no perfil oficial do parque no Instagram (@bondinhopaodeacucar).



Publicidade

Endereço: Avenida Pasteur, 520 - Urca.



Horário de funcionamento: todos os dias, das 10h às 19h, com entrada de visitantes permitida até às 18h.