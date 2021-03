Cristo Redentor Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 24/03/2021 11:45 | Atualizado 24/03/2021 13:55

Rio - Os pontos turísticos do Rio anunciaram que irão suspender as atividades durante os 10 dias de feriado decretado pelo Estado do Rio . O objetivo de suspender as atividades dos pontos como Parque Lage, Parque Nacional da Tijuca, Cristo Redentor e o Bondinho do Pão de Açúcar é contribuir com as medidas de distanciamento social para conter o avanço da covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que as medidas restritivas começam a valer nesta sexta-feira (26) e vão até 4 de abril. O funcionamento de museus, galerias, bibliotecas, cinemas, teatros, casas de espetáculo e salas de apresentação, parques de diversões e circos fica proibido. Os serviços de alimentação das redes de hotelaria e hospedagem só podem funcionar para os hóspedes.

As cachoeiras e trilhas podem estar abertas, mas não poderá haver concentração e aglomeração. Outras atividades devem funcionar considerando o nível de alerta de risco muito alto para todo o território do município.

Parque Nacional da Tijuca

O Parque determinou o fechamento de trilhas, como a Pedra Bonita e da Pedra da Gávea, que estarão totalmente fechadas. Confira as medidas impostas:



- Todo o Corcovado, o que inclui a suspensão dos serviços concessionados de transporte até o Cristo Redentor e toda a visitação e realização de eventos;



- Toda a visitação ao Parque Lage, que fica no Parque Nacional da Tijuca, incluindo o fechamento do acesso à trilha Parque Lage-Corcovado, que tem seu início a partir do Parque Lage;



- Centro de Visitante Paineiras e Centro de Visitantes do setor Floresta;



- As trilhas da Pedra Bonita e da Pedra da Gávea não estarão abertas nem para caminhadas ou corridas. Especificamente essas duas trilhas estarão totalmente fechadas;



- O acesso e a permanência em todos os mirantes localizados dentro do Parque, como Dona Marta, Vista Chinesa, mirante da Cascatinha, Mesa do Imperador, Excelsior, Bela Vista, Paineiras etc estão suspensos;



- A permanência e o banho em todas as cachoeiras/duchas/lagoas do Parque Nacional da Tijuca, sem exceções;



- Voos duplos ou de instrução a partir da rampa de voo livre da Pedra Bonita;



- Suspensão da circulação de veículos motorizados nas vias onde havia permissão, que são as seguintes:



- Estradas das Paineiras (que existe entre a rua Almirante Alexandrino e o Centro de Visitante Paineiras)



- Estrada do Corcovado (que existe entre o cruzamento das estradas Redentor x Paineiras e vai até o estacionamento do morro do Corcovado)



– Vias do setor Floresta do Parque Nacional da Tijuca, que estavam liberadas somente para veículos motorizados de idosos e de pessoas com deficiência (PcD)



As exceções a essa suspensão são para os seguintes veículos:



1) veículos oficiais e de órgãos públicos, como os de segurança, de limpeza, e ou para prestação de serviços públicos, tais como manutenção e limpeza das vias, manutenção da rede elétrica, execução de podas etc;



2) veículos usados para a execução de manutenção e reparo das antenas localizadas no Sumaré;



3) veículos que façam o transporte de esportistas de voo livre, portando equipamento embarcado, observando as limitações e regras estabelecidas em protocolos específicos associados ao funcionamento da rampa de voo livre;



O trânsito de veículos motorizados em todas as demais vias do Parque, como estrada Dona Castorina e estrada do Sumaré, por exemplo, está proibido desde o primeiro fechamento do Parque, em 17 de março de 2020.



- O acesso a todas as áreas de convivência ao ar livre, sobretudo os espaços de alimentação compartilhada, tais como: áreas de piquenique, de churrasco etc;



- A realização de confraternizações e de eventos em áreas abertas da unidade;



- A permanência no topo/platô das trilhas que estarão abertas única e exclusivamente para a prática individual de atividades físicas;



Sobre as permissões no Parque neste período de fechamento:



O Parque esclarece que fica liberada a prática individual de atividades físicas em todas as vias e na maioria das trilhas dentro do Parque (exceções abaixo), desde que os visitantes respeitem as seguintes normas:



- Não andem e não formem grupos; a liberação é para a prática individual de atividades físicas, não está liberada a prática coletiva de exercícios físicos;



- Façam uso das trilhas apenas para a prática individual de atividade física. Isso significa que o público não deve fazer uma trilha para chegar ao topo/platô, pois este comportamento se caracteriza como atividade turística, a qual estará temporariamente proibida no Parque;



- Conforme pontuado acima, as trilhas da Pedra Bonita e da Pedra da Gávea estarão totalmente fechadas. Isso significa que, especificamente nesses dois locais do Parque, a caminhada e a corrida também estarão temporariamente proibidas;



- Abaixo, alguns exemplos de vias e de trilhas que estarão abertas, dentro do horário de funcionamento do Parque, para a prática individual de atividades físicas:



- As trilhas dos setores Floresta e Serra da Carioca como, por exemplo, trilha dos Estudantes, trilha Transcarioca, trilha do Circuito dos Picos (mas sem ir até o topo desses picos) e Caminho Dom Pedro Augusto;



- Vias como a estrada das Paineiras e estrada do Redentor, no setor Serra da Carioca; a estrada da Cascatinha, a estrada do Bom Retiro e a estrada Major Archer, todas no setor Floresta;



Horário de funcionamento:

- Setor Serra da Carioca: todos os 10 dias, das 8h às 17h;



- Setor Floresta: todos os 10 dias, das 7h às 14h, com limite de 1.500 pessoas por dia, e acesso/saída exclusivamente pelo portão da praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista;



- Setor Pedra Bonita e Gávea estará fechado neste período;

Parque Lage

O Parque Lage informou que para "proteger a saúde e a segurança de colaboradores, professores, alunos e visitantes" também suspenderá suas atividades. Por conta do ofício circular, divulgado pelo Parque Nacional da Tijuca/ICMBio, toda a área verde do Parque Lage e o Palacete permanecerão fechados à visitação pública pelo período de 26 de março a 4 de abril.



A Escola de Artes Visuais do Parque Lage segue funcionando com todos os seus cursos online. Criados a partir da demanda de proteger os professores e alunos, os módulos contam com metodologias de ensino que possibilitam a continuidade das aulas.



Bondinho





Os visitantes que já tiverem adquirido seus ingressos para este período poderão efetuar o reagendamento a partir da data de reabertura do parque por meio de solicitação ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), sem custos adicionais e com prazo até 31 de dezembro de 2022.



Nos dias 24 e 25 de março, o parque mantém seu horário de funcionamento atual, de 9h às 17h, com entrada de visitantes até às 16h30.



As atualizações sobre o assunto podem ser conferidas no site (www.bondinho.com.br) e nas redes sociais oficiais do parque. Em caso de dúvidas e mais informações sobre a venda de ingressos, o Bondinho Pão de Açúcar solicita que os visitantes entrem em contato pelo e-mail: O Bondinho do Pão de Açúcar anunciou que suspenderá as atividades a partir desta sexta-feira (26/03) até o dia 04 de abril de 2021 - prazo que pode ser reavaliado a qualquer momento de acordo com as determinações das autoridades atendendo as determinações da Prefeitura do Rio. O objetivo é a segurança e preservação da saúde de todos os visitantes.Os visitantes que já tiverem adquirido seus ingressos para este período poderão efetuar o reagendamento a partir da data de reabertura do parque por meio de solicitação ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), sem custos adicionais e com prazo até 31 de dezembro de 2022.Nos dias 24 e 25 de março, o parque mantém seu horário de funcionamento atual, de 9h às 17h, com entrada de visitantes até às 16h30.As atualizações sobre o assunto podem ser conferidas no site (www.bondinho.com.br) e nas redes sociais oficiais do parque. Em caso de dúvidas e mais informações sobre a venda de ingressos, o Bondinho Pão de Açúcar solicita que os visitantes entrem em contato pelo e-mail: [email protected]

Cristo Redentor

Em nota, a assessoria informou que assim como no ano passado, as atividades do Santuário Cristo Redentor, como celebrações, lives, passando uma mensagem positiva de fé e esperança ao povo brasileiro e do mundo inteiro, continuarão.



Além disso, as atividades sociais do Santuário Cristo Redentor também continuarão levando alimentos e itens de higiene pessoal, proteção facial e limpeza à população em situação de vulnerabilidade social. Já foram entregues 400 toneladas somente durante a pandemia.

RioStar

A roda-gigante localizada no Porto Maravilha estará fechada entre os dias 25 de março e 4 de abril. A Gramado Parks, empresa responsável pela atração, reafirma que os ingressos comprados pela internet têm validade de 365 dias a partir do dia da compra. A gestão do ponto turístico está disponível para esclarecer dúvidas dos consumidores através dos canais oficiais de atendimento.