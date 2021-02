Bondinho fará edição especial do Carioca Maravilha, desconto no ingresso chega a 60% para compras no site Divulgação

Por MARTHA IMENES

Publicado 28/02/2021 07:00

O aniversário da Cidade Maravilhosa é amanhã, são 456 anos de pura formosura e muitos desafios. Uma data tão importante para os cariocas da gema e os de coração não poderia passar em branco: redes de supermercados, de lojas, operadora de telefonia celular e um dos ícones mais famosos do Rio resolveram homenagear a cidade e estão com descontões. As datas variam de empresa para empresa. Fiquem ligados!

A rede de Supermercados Guanabara, por exemplo, preparou ofertas especiais para agradar a todo perfil carioca como: o festeiro, o vaidoso, o chef e o prático na cozinha. As lojas fora do município também terão os mesmos produtos em promoção. As ofertas são válidas somente amanhã, inclusive nas lojas fora do município.



Para o festeiro o Guanabara separou alcatra com maminha a R$ 29,98 o quilo da peça. A cerveja Colorado (410 ml) e a Patagônia Lag de 473 ml saem a R$ 3,99. Já o Guaracamp copo de 285 ml, a R$ 0,67 e o litro do xarope, R$ 5,99.



Já o vaidoso vai poder levar água Micelar L'Oreal por R$ 16,75, a base BB Cream L'Oreal sai a R$ 18,75 e o shampoo Elseve (400ml), a R$ 9,99. O shampoo TRESemmé (400ml) também entrou em promoção: R$ 9,99.



Para o chef, o azeite Andorinha custa R$ 12,75. Para incrementar a pizza o ketchup ou mostarda amarela Hemmer (1kg) estão R$ 9,99. O molho ketchup com goiabada ou pimenta Sweet Chille TT Burger (245 ml) também está em promoção e sai a R$ 9,90.



Feijão fradinho Chinezinho (500g) e a ervilha Yoki (500g) saem a R$ 4,99 o pacote. E o pacote de 500g do grão de bico Granfino, a R$ 7,99. Macarrãozinho cai bem no almoço ou no jantar, dá até para fazer uma salada com ele. Aproveite: massa Vilma com ovos parafuso (500g) está R$ 2,47.



E para finalizar, o carioca prático na cozinha não vai querer dispensar a lasanha congelada Perdigão a R$ 8,99 e o Meu Menu Perdigão (350g) por R$ 4,70.



Mais ofertas

O Superprix também aderiu às ofertas, que são válidas somente nesta segunda (1º). Na rede o arroz Tio Mingote Parboilizado de 5kg está saindo a R$ 19,99 e a coxa de Frango Sadia Congelada 1kg (bandeja), a R$ 9,98. O leite em pó Molico Desnatado de 280g está R$ 12,98. Já o queijo ralado President Mussarela (100g) custa R$ 1,99. Para acompanhar um café quentinho nada melhor que um pãozinho de queijo. O Forno de Minas Ed. Especial 30 anos de 400G está saindo a R$ 6,99 e o requeijão cremoso President Tradicional (220g), a R$ 5,99. Nos produtos de limpeza é possível comprar o limpador Veja Multiuso Original (500ml) por R$ 3,39 e o refil do Omo líquido Lavagem Perfeita (900ml) por R$ 9,98.



No Assaí Atacadista a validade das ofertas é um pouco maior, vai de 1 a 5 de março. Aproveite! Na rede, o molho de tomate refogado Quero (340g) sai a R$ 1,19; a azeitona verde Lolita (500g), R$ 8,99. Para incrementar a saladinha, o palmito rodela pupunha Tio Paco (300g) está R$ 8,90. E por R$ 19,90 dá para comprar o pacote de arroz branco sem tipo Peg Ja de 5kg e por R$ 2,85 o quilo do açúcar União refinado.



Bondinho fará edição especial Carioca Maravilha



O Bondinho Pão de Açúcar, um dos cartões postais mais famosos do Rio, aderiu às homenagens fará uma edição especial da promoção Carioca Maravilha, que oferecerá, pela primeira vez, desconto de 60% no bilhete regulares. os ingressos custarão R$ 48 (adultos) e R$ 24 (crianças de 6 a 12 anos) durante o mês de março.



A edição comemorativa será destinada apenas a moradores e nascidos no Rio e Grande Rio, mas será válida exclusivamente para compras feitas pelo site (www.bondinho.com.br) nas datas de 1 a 31/3, para visita no mesmo período.



Para aproveitar o benefício, adultos precisam apresentar um comprovante de residência e documento oficial com foto, e crianças de 6 a 12 anos devem levar certidão de nascimento, ou documento oficial com foto que comprove filiação a residente ou nascido no Rio de Janeiro. Crianças de até cinco anos não pagam ingresso.



"Somos um ícone da cidade e temos como propósito inspirar a felicidade em todos que se conectam conosco, e principalmente com o carioca, que compartilha com a gente o encantamento de ter nascido nesta Cidade Maravilhosa que é o Rio de Janeiro. O Bondinho Pão de Açúcar é um parque genuinamente carioca, feito para cariocas. E muito nos emociona recebê-los aqui para viver momentos incríveis", destaca o CEO do Bondinho Pão de Açúcar, Sandro Fernandes.



Lojas Americanas na onda de ofertas

As Lojas Americanas celebra o aniversário do Rio com cashback e ofertas especiais nas lojas da cidade. Quem não quiser sair de casa pode comprar pelo WhatsApp (21 4042-0321) e receber o pedido em até 3 horas. Os descontos vão de 1º ao dia 6 de março. A caixa com 10 cápsulas da Três Corações está saindo a R$ 14,99. O pão de forma integral 400G Visconti está na promoção de Leve 2 e sai a R$ 9,99.



E amanhã e terça-feira quem pagar com o super app da Ame receberá 40% do valor pago de volta na compra do tradicional Biscoito Globo e 25% no filtro solar Sundown.

Os clientes também podem aproveitar até 40% de cashback em bebidas selecionadas, como as cervejas Stella Artois, Budweiser e no energético Redbull e 30% no Mate Leão Natural Granel.





TIM dá descontão em celulares

Até celulares estão com descontos especiais para comemorar os 456 anos do Rio. O Moto G 5G, por exemplo, teve o preço reduzido de R$ 2.799 para R$ 899 no plano TIM Black Família 100GB.

Já o Samsung Galaxy A12 sai de R$1.799 para R$ 899 no plano TIM Black 25GB. Outra opção é o LG K52, com tela infinita de 6,55 polegadas, armazenamento de 64GB e bateria de longa duração, que baixou de R$ 1.499 para R$ 899 nos planos TIM Controle.



Além disso, a compra desses aparelhos pode ser parcelada em até 18 vezes sem juros nos cartões de crédito do C6 Bank. Os clientes do Rio também podem ganhar brindes como mochilas, braçadeiras de neoprene, garrafas plásticas, copos com canudo e chaveiros nas lojas.



"O Rio de Janeiro é uma cidade de vanguarda, que sempre ditou as novidades do país. O carioca é inovador por natureza, e isso tem tudo a ver com o DNA da TIM. Queremos aqui proporcionar uma experiência ainda melhor para eles, para que possam ter o modelo de smartphone ideal para seguirem em frente e aproveitarem todos os recursos dos nossos planos e da rede da TIM. Daí estamos trazendo descontos expressivos para os clientes da cidade adquirirem alguns dos principais smartphones do mercado", explica Daniel Soares de Oliveira, diretor comercial para a Região Sudeste da TIM Brasil.