Imunização de 07 a 10 de junho (de segunda a quinta-feira), no Centro Poliesportivo Dr. Edgard Pinheiro Dias, de 8h às 14h. - Foto: divulgação/PMI

Imunização de 07 a 10 de junho (de segunda a quinta-feira), no Centro Poliesportivo Dr. Edgard Pinheiro Dias, de 8h às 14h.Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 10/06/2021 16:41 | Atualizado 10/06/2021 16:42

ITAPERUNA - A Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, adotou uma novidade na vacinação contra a Covid-19. Trata-se do sistema drive-thru, que facilita o acesso de pessoas com dificuldades de locomoção, a receberem a dose da vacina.

De acordo com Adriana Levone, assessora Jurídica da SMS, o Centro Poliesportivo é o espaço perfeito para esse tipo de sistema. “O Poliesportivo nos permite o drive-thru, além de ter todo esse espaço aberto, deixando as pessoas mais tranquilas, principalmente nas filas, respeitando o distanciamento. Além disso, conseguimos diminuir o fluxo de pessoas no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, consideravelmente”, completa a assessora.

Publicidade

O novo calendário de vacinação no município está programado para acontecer de 07 a 10 de junho (de segunda a quinta-feira), no Centro Poliesportivo Dr. Edgard Pinheiro Dias, de 8h às 14h. É importante lembrar que a Secretaria Municipal de Saúde realiza a campanha de vacinação, para os seguintes grupos prioritários:

- População com 60 anos ou mais;

- Profissionais da Educação (creche, pré-escolar e ensino fundamental) com 18 anos ou mais. Deverão apresentar uma declaração da instituição que atuam ou contracheque;

- Profissionais de Saúde atuantes, com 18 anos ou mais;

- Portadores de comorbidades com 50 anos ou mais, com laudo médico e receita de medicamentos;

- Pessoas com deficiência grave permanente, com 18 anos ou mais, com laudo médico ou cadastro BPC (Benefício de Prestação Continuada);

Para se imunizar, é necessário levar documento de identidade, CPF e Cartão Nacional do SUS ou comprovante de residência. E para mais informações sobre lista de comorbidades e deficiência permanente, consulte o link:

Publicidade

OBSERVAÇÃO - Disponível somente a vacina AstraZeneca. Quem se vacinar contra a Covid-19 precisa aguardar no mínimo 15 dias para receber o imunizante contra a gripe. Se você não se enquadra neste grupo, respeite o cronograma de vacinação.