Automóveis usados em explosão a Caixa Econômica Federal de Pirapetinga (MG) foram encontrados em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 10/06/2021 16:39

Santo Antônio de Pádua - Dois veículos usados no ataque a uma agência bancária em Pirapetinga (MG) foram encontrados em Santo Antônio de Pádua; um em Paraoquena (caminho para Miracema, RJ) e o outro no bairro Glória - que também fica às margens da RJ-186. Policiais do 36° BPM (Pádua) estão realizando buscas no município sede do batalhão; em Aperibé e outros pontos da Região. A Polícia não descarta a possibilidade dos bandidos terem usado a referida rodovia estadual como rota para fuga.

A Seção de Comunicação Social (P5) do 36° BPM informou que por volta das 04h da manhã desta quarta-feira, 09, a Sala de Operações (SOP) foi acionada por moradores relatando que vários indivíduos armados estavam efetuando roubo na Caixa Econômica Federal de Pirapetinga-MG e não estavam conseguindo efetuar ligação para a Polícia mineira. De acordo com a P5, o local do fato fica a poucos metros da divisa entre o estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo separado por uma pequena ponte. Diante disso, com o intuito de preservar a vida dos munícipes daquele estado, o 36° BPM comunicou que suas equipes procederam até a divisa entre os dois estados, sendo constatado que os criminosos haviam se evadido sentido a Santo Antônio de Pádua-RJ e imediatamente foi efetuado cerco, bem como, diligências e buscas tendo os militares apreendido os dois automóveis. Agentes das polícias militares do Rio de Janeiro e de Minas Gerais estão atuando em conjunto com o intuito de capturar os bandidos.