Motorista atropela agente de saúde em drive-thru de vacinação contra a Covid Reprodução Vídeo

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 16:31 | Atualizado 09/04/2021 16:39

Salvador - Uma agente de saúde foi atropelada por um motorista em um drive-thru de vacinação contra a covid-19 em São Sebastião do Passé, a 66 km de Salvador, na Bahia. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira e, de acordo com testemunhas, o condutor perdeu o controle do veículo após passar mal.

A enfermeira chegou a ficar embaixo do veículo e as pessoas que estavam no local ajudaram a socorrer a mulher. O nome da vítima e seu estado de saúde não foram divulgados.

Depois do acidente, a Prefeitura de São Sebastião do Passé suspendeu temporariamente o processo de vacinação no posto. Através das redes sociais, o órgão informou que avisará quando os serviços forem retomados.