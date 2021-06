Apreensão de maconha e cocaína. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 11/06/2021 16:41

ITAPERUNA - Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico, após tentar jogar drogas e celulares pelo muro do presídio Diomedes Vinhosa Muniz, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 1ª Cia em patrulhamento tiveram atenção voltada para o suspeito. De acordo com a Polícia, ele fugiu ao perceber que os agentes estavam se aproximando.

Com apoio da equipe do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo II), o rapaz acabou sendo detido na Rua Felismino B. de Oliveira, bairro Carulas. Com ele foi encontrada uma mochila contendo quatro carregadores de celular; quatro cabos de carregadores; dois fones de ouvido; dois celulares; uma pedra de cocaína (32 gramas) e um tablete de maconha (200 gramas). O envolvido foi autuado na 143ª DP com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 e deverá ser apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.