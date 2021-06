Suspeitos foram autuados na 139ª DP de Porciúncula por furto. - Foto: divulgação

Suspeitos foram autuados na 139ª DP de Porciúncula por furto. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 11/06/2021 16:41 | Atualizado 11/06/2021 16:51

PORCIÚNCULA - Dois homens, - 33 e 41 anos -, foram detidos pelo furto de uma ferramenta da pedreira localizada em Purilância, zona rural de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia em contato com a proprietária de um empresa souberam que a esmerilhadeira do estabelecimento havia sumido na última segunda-feira (07). Os suspeitos foram identificados em menos de 48 horas do crime e localizados sendo o objeto recuperado. A dupla foi autuada na 139ª DP do município com base do artigo 155 do CP.