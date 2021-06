Apreensão de cocaína em Santo Antônio de Pádua. - Foto: divulgação

Publicado 11/06/2021 17:06

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Dois homens, - 21 e 36 anos-, foram presos em flagrante por tráfico de drogas no distrito de Paraoquena, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua) foram à Rua Projetada verificar informações sobre pessoas em um beco com material entorpecente. Os militares teriam observado um correria e atitude suspeita no interior da residência da dupla, momento que um dos homens teria arremessado uma mochila pela janela dos fundos do imóvel sendo a mesma encontrada com 355 pinos de cocaína, um balança de precisão e vasto material para embalar a droga.

O fato foi registrado na 136 DP sendo os envolvidos autuados com base no artigo 33 da lei 11.343/06. Eles devem ser apresentados em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhados ao sistema prisional onde ficarão à disposição da Justiça.