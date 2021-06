Detectados casos da nova variante P.1 Brasil Gamma em Porciúncula. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 12/06/2021 07:51

PORCIÚNCULA - A Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, divulgou que foi detectada na cidade a nova variante P.1 Brasil Gamma, com dois casos no 1º distrito em Porciúncula e um caso no 3º distrito em Santa Clara.

Em nota, a pasta destaca, que é uma variante muito contagiosa e que as medidas sanitárias de distanciamento social, higienização das mãos uso de mascara continua sendo fundamental para o controle da Pandemia.

A Identificação da variante do "novo coronavirus" segue a nova nomenclatura utilizada pela OMS.