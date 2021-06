Droga encontrada após denúncia em Laje do Muriaé. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 14/06/2021 16:24

LAJE DO MURIAÉ - Trinta e um pinos de cocaína e uma grande quantidade de pinos vazios para a mesma substância foram apreendidos no bairro Nova Laje, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram verificar informação sobre material entorpecente na área de mata localizada no local. Durante os trabalhos, o material foi encontrado. Não havia nenhum suspeito nas proximidades no momento que foi feita apreensão. O fato será investigado pela Polícia Civil.