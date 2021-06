Lesão corporal foi registrada na 139ª DP de Porciúncula que investiga o caso. - Foto: reprodução internet

Lesão corporal foi registrada na 139ª DP de Porciúncula que investiga o caso. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 15/06/2021 16:47

Porciúncula - Um homem de 29 anos deu entrada em estado grave ao Hospital São José do Avaí após levar pedrada na cabeça, na Rua Alexandre Bretel, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Antes de ser transferido ao hospital, o ferido recebeu os primeiros atendimentos no Posto de Urgência (PU) do município. De acordo com testemunhas, o ferido ameaçou outro homem com facão. Por sua vez, o homem pegou uma pedra e acertou a cabeça do desafeto. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) foram acionados e fizeram várias buscas, mas o suspeito não havia sido localizado até a publicação desta reportagem. A lesão corporal foi registrada na 139ª DP.