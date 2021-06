PRPTC Itaperuna, localizado na Rodovia BR 356, s/nº – Cidade Nova, é um dos postos de coleta. - Foto: Jorge Luiz online

PRPTC Itaperuna, localizado na Rodovia BR 356, s/nº – Cidade Nova, é um dos postos de coleta.Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 15/06/2021 16:32

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio do Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense (IPPGF), realiza nesta semana mutirão para coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. A expectativa é mais que dobrar o banco de perfis genéticos do Rio de Janeiro voltado para a busca de desaparecidos, que hoje conta com 1.280 amostras. O trabalho faz parte de uma campanha nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em Itaperuna, o PRPTC fica na Rodovia BR 356, s/nº, ao lado do 29º BPM, no bairro Cidade Nova.



Podem participar da campanha pais, filhos e irmãos de mesmos pai e mãe de desaparecidos. As coletas serão realizadas desta segunda, dia 14, até sexta-feira, 18, em 13 postos espalhados por todas as regiões do estado (veja a lista abaixo). A coleta é bem simples e indolor, feita passando na parte interior das bochechas do familiar, com uma espécie de suporte contendo uma pequena esponja na extremidade (semelhante a um cotonete). Todo o trabalho vai seguir os protocolos de segurança e distanciamento adotados por conta da pandemia de Covid-19.



O banco de perfis genéticos do IPPGF existe desde 2012 e é uma referência no Brasil, contribuindo com cerca de 26% das amostras coletadas de familiares no Banco Nacional. Foi no banco estadual que ocorreu, em 2013, o primeiro “match” do país, ou seja, a primeira vez em que um material genético depositado no banco de DNA conseguiu identificar um corpo como sendo o de uma pessoa desaparecida por meio de sistema informatizado (Codis/FBI).



Toda vez que há um corpo não identificado em um exame genético realizado pelo IPPGF, o seu DNA é comparado semanalmente aos perfis genéticos de familiares que já estão no banco. Isso aumenta a chance de chegar à identidade da pessoa falecida e ajudar a família a entender o que aconteceu com ela.



A busca de pessoas desaparecidas não fica restrita somente às amostras coletadas no Rio de Janeiro, pois há uma Rede Nacional Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG/MJSP) que permite a comparação com amostras e familiares de outros estados do Brasil. Com a campanha, mais famílias poderão ser beneficiadas pelo trabalho do IPPGF e de seus parceiros em outros estados.



Em geral, as coletas são feitas por encaminhamento das delegacias, após o registro de desaparecimento. Para a campanha, porém, isso não será obrigatório. Qualquer pessoa com um familiar desaparecido poderá procurar os postos. Neles, haverá policiais civis fazendo o acolhimento e, se o registro ainda não tiver sido feito, os agentes auxiliarão encaminhando as pessoas às delegacias mais próximas.



Postos de coleta:



Rio de Janeiro:

Itaperuna:

– PRPTC Itaperuna

Rodovia BR 356, s/nº – Cidade Nova (foto abaixo)

Publicidade

Em Itaperuna, o PRPTC fica ao lado do 29º BPM, no bairro Cidade Nova. Foto: divulgação



– Cidade da Polícia

Av. Dom Helder Câmara, 2.066 – Benfica



– PRPTC Campo Grande

Estrada do Mendanha, 1.672 (fundos) – Campo Grande



Angra dos Reis:

– PRPTC Angra dos Reis

Rodovia Governador Mário Covas, Km 504 – Bracuí



Araruama:

– PRPTC Araruama

Rua Bernardo Vasconcelos, 755 – Centro



Campos dos Goytacazes:

– PRPTC Campos dos Goytacazes

Avenida 15 de Novembro, 799 – Caju



Duque de Caxias:

– PRPTC Duque de Caxias

Rua Ailton da Costa, s/nº – Vinte e Cinco de Agosto



Macaé:

– PRPTC Macaé

Avenida Aluísio da Silva Gomes, 100 – Novo Cavaleiros



Niterói:

– PRPTC Niterói

Travessa Comandante Garcia D’Ávila, 51 – Santana



Nova Friburgo:

– PRPTC Nova Friburgo

Avenida Presidente Costa e Silva, 834 – Centro



Nova Iguaçu:

– PRPTC Nova Iguaçu

Rua Edna, s/nº, Posse



Petrópolis:

– PRPTC Petrópolis

Rua Vigário Correa, 1345 – Correas



Volta Redonda:

– PRPTC Volta Redonda

Avenida Paulo Erlei Abrantes, 1.325, Três Poços – Cidade da PolíciaAv. Dom Helder Câmara, 2.066 – Benfica– PRPTC Campo GrandeEstrada do Mendanha, 1.672 (fundos) – Campo GrandeAngra dos Reis:– PRPTC Angra dos ReisRodovia Governador Mário Covas, Km 504 – BracuíAraruama:– PRPTC AraruamaRua Bernardo Vasconcelos, 755 – CentroCampos dos Goytacazes:– PRPTC Campos dos GoytacazesAvenida 15 de Novembro, 799 – CajuDuque de Caxias:– PRPTC Duque de CaxiasRua Ailton da Costa, s/nº – Vinte e Cinco de AgostoMacaé:– PRPTC MacaéAvenida Aluísio da Silva Gomes, 100 – Novo CavaleirosNiterói:– PRPTC NiteróiTravessa Comandante Garcia D’Ávila, 51 – SantanaNova Friburgo:– PRPTC Nova FriburgoAvenida Presidente Costa e Silva, 834 – CentroNova Iguaçu:– PRPTC Nova IguaçuRua Edna, s/nº, PossePetrópolis:– PRPTC PetrópolisRua Vigário Correa, 1345 – CorreasVolta Redonda:– PRPTC Volta RedondaAvenida Paulo Erlei Abrantes, 1.325, Três Poços