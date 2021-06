Ariadna Arantes - Reprodução

Ariadna Arantes Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 15:50 | Atualizado 04/06/2021 18:56

Ariadna Arantes comemorou 37 anos nesta quinta-feira (3) e preparou uma festa íntima para não deixar a data em branco. Mas, a ex-BBB e ex-participante de 'No Limite' teve outros motivos para festejar: ela se tornou a mulher trans com o maior número de seguidores no Instagram no Brasil: 852 mil até o início da tarde desta sexta-feira (4). Só que a amiga de Anitta lamenta que, apesar de ter um nome na mídia há muito tempo, ninguém a procura para uma parceria.

"Já estou aí [na mídia] há muito tempo, mas não tenho uma marca que queira se associar a mim, que queira mesmo chegar em cima. Sou a mulher trans mais seguida e, no entanto, esse quadro não muda. É muito triste falar isso, mas você não vê uma trans com um milhão de seguidores", contou em entrevista à Marie Claire. Ariadna ultrapassou artistas como Pepita (836 mil), Liniker (721 mil), Glamour Garcia (714 mil) Laerte (690 mil), entre outros.

Publicidade

Vale lembrar que após sua participação no 'No Limite', da TV Globo, Ariadna Arantes, que até então morava na Itália, decidiu fixar residência no Brasil para investir nas carreiras de influenciadora digital e dermopigmentadora. A ex-BBB está morando em um apartamento em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio e busca de um imóvel para residir na Barra da Tijuca.