Jorge, sua ex-mulher Ina Freitas e sua atual namorada Rachel Boscatti - Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 15:02

Iná Freitas, ex-mulher do cantor Jorge, não passou vontade nesta sexta-feira (4), ao comentar uma foto do ex-marido ao lado de sua atual mulher, Rachel Boscatti, que é ex-amiga de Ina e madrinha de casamento do ex-casal. No clique, compartilhado por uma maquiadora, Jorge e Rachel aparecem em um ensaio gestante realizado há poucos meses antes da moça dar à luz a primeira filha do casal, a pequena Sara. Ina deixou o seguinte comentário na imagem: "Eco", escreveu a empresaria usando uma figurinha de um bonequinho com náuseas.