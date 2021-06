Thiago Soares lança projeto com participação do Menos é Mais - Divulgação

Publicado 04/06/2021 11:37

O cantor Thiago Soares acaba de lançar seu novo projeto, 'Pagode do Soares: Para Lembrar, Beber e Cantar'. O primeiro single, um medley com as músicas 'Absoluta', 'Que Dure Para Sempre', 'Interfone' e 'Quando É Amor', chegou em todas as plataformas digitais nesta sexta (4), com participação do Grupo Menos é Mais.



O novo trabalho foi gravado em Jacarepaguá e produzido pela Dois Tons Filmes, com direção de Yves Lohan. O projeto tem como proposta trazer regravações de grandes clássicos e músicas inéditas escritas pelo cantor. Além do Grupo Menos é Mais, o trabalho também contou com outros convidados especiais, como Xande de Pilares e Vitinho.



“Fazer esse projeto é um resgate de músicas que sempre ouvi e quis gravar. Tive a felicidade de contar com participações de amigos meus, pessoas de quem sou fã e, sem sombra de dúvidas, esse é o projeto mais grandioso que eu fiz na minha carreira e do qual estou mais satisfeito”, conta Thiago. “A expectativa é a melhor possível. Acredito que todos que gostam de pagode, assim como eu, vão se identificar", diz o cantor.

“Temos um carinho enorme por ele e não pensamos duas vezes em aceitar o convite. É um pagode que a gente sempre coloca pra tocar nas nossas casas. Nos identificamos muito com a sua simplicidade e irreverência. Estamos ansiosos por esse feat”, afirmam os integrantes do grupo Menos é Mais.