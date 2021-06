MV, irmão de MC Don Juan, é a nova aposta da Portuga Records - Divulgação

MV, irmão de MC Don Juan, é a nova aposta da Portuga RecordsDivulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 11:48

MV é a nova aposta da Portuga Records e Kondzilla Records, sob o comando do empresário Marcelo Portuga, sócio fundador e de Konrad Dantas. O cantor, que é irmão do Mc Don Juan, posou ao lado da mãe e empresária, Claudia Santos, e do novo manager, Marcelo Portuga.

Recentemente, a Portuga Records foi a responsável por trazer o astro internacional Aron Piper, um dos protagonistas da série 'Elite', da Netflix, para um feat com dois artistas da gravadora: Kevinho e Jottapê. Os três artistas entraram em estúdio, em São Paulo, para a gravação do hit 'Errada ela não tá.