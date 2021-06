Marcelo Falcão foi com a família ao Babilônia Circus - AgNews

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 14:46 | Atualizado 04/06/2021 14:51

Na noite da última quinta-feira (3), Marcelo Falcão esteve com a família no Babilônia Circus, que está localizado no shopping Aerotown, na Barra da Tijuca.

Ao final da apresentação, o vocalista do grupo O Rappa fez questão de posar com sua mulher Érika e o filho Tom, com o palhaço Batata.