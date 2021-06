Luísa Sonza - Reprodução/Twitter

Luísa SonzaReprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 14:28 | Atualizado 04/06/2021 14:35

Após os constantes ataques que Luísa Sonza vinha recebendo em suas redes sociais, por conta da morte do filho de Whindersson Nunes, a cantora foi afastada da internet por sua equipe e desde então segue desligada do mundo virtual. Em comunicado divulgado à imprensa nesta sexta-feira (4), a assessoria de Luísa informa que ela dará uma pausa na carreira para conseguir cuidar de sua saúde mental.

“Após os últimos acontecimentos relacionados à cantora Luísa Sonza, a artista ficará afastada das redes sociais por um tempo para cuidar de sua saúde mental, sendo prioridade agora. Aos fãs que estavam ansiosos pelo lançamento do seu novo álbum, informamos que este projeto que estava previsto para ser lançado no fim deste mês, será adiado (ainda sem nova previsão para lançamento). O time da cantora continuará administrando as suas redes sociais e seguirá com posts que fazem parte de contratos comerciais. Aproveitamos para ressaltar que Luísa, junto com seu namorado, o cantor Vitão, continuam sofrendo ataques verbais pelas ruas e nas redes sociais, por inverdades ditas na internet. Pedimos mais uma vez respeito e empatia pelo próximo. Todas as medidas cabíveis para as pessoas que continuam com estes ataques estão sendo tomadas”, informa o comunicado.

Publicidade

Internautas invadiram as redes sociais de Luísa para acusá-la de ter contribuído para que pessoas atacassem Maria Lina, mulher de Whindersson, quando ela ainda estava grávida, por conta da briga pública que a cantora teve com o ex-marido. O youtuber chegou a revelar, na ocasião da confusão, que por conta da treta que tomou conta da internet, algumas pessoas chegaram a ir às redes de Maria Lina para desejar a morte do bebê do casal. O pequeno João Miguel faleceu na última segunda-feira, após não resistir ao parto prematuro de 22 semanas.