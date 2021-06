Thales Bretas e Paulo Gustavo - Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 16:25

O ator e apresentador Paulo Gustavo completou um mês de morto por complicações da Covid-19, nesta sexta-feira (4) e depois de vários amigos famosos prestarem homenagem ao artista, foi a vez do marido, Thales Bretas. O dermatologista publicou um vídeo nas redes sociais dos dois trocando um selinho e se declarou: Que saudade do seu beijinho e do seu carinho...#tbt 1 mês sem seu corpo presente, mas nenhum minuto sem você! Te amo pra sempre!", escreveu na legenda.