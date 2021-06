O foi registrado na 143ª DP de Itaperuna. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/06/2021 16:17 | Atualizado 15/06/2021 16:18

ITAPERUNA - O Um homem de 55 anos, foi preso por tráfico de drogas, no bairro bairro Vinhosa, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Clientes do estabelecimento comercial foram abordados por policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) e nada de ilegal foi encontrado. Porém, os agentes verificaram vestígios de entorpecentes consumidos no local.



Dando sequência aos trabalhos, o proprietário do bar acompanhou as buscas. Os militares apreenderam 27 papelotes de cocaína (38,6 gramas), uma bucha de maconha (9,0 gramas) e R$ 2.308. O foi registrado na 143ª DP onde o suspeito foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.434/06. Ele deverá ser apresentado em audiência de custodia e depois possivelmente encomiando ao sistema prisional onde deve ficar à disposição da Justiça.